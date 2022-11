PGE Narodowy. Wiemy kiedy dostarczony zostanie bypass zabezpieczający

PGE Narodowy: dostawa bypassu, który zabezpieczy uszkodzony element, najpewniej w piątek

"Tak, jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, obecnie trwa produkcja bypassu, który pozwoli na zabezpieczenie i odciążenie wadliwego elementu konstrukcji dachu areny. Dodatkowo umożliwi on też przeprowadzenie dalszych badań – w tym również pobranie materiału z wadliwego elementu" - przekazano we wtorek na profilu PGE Narodowego w mediach społecznościowych.Bypass jest produkowany przez włoską firmę Cimolai. Ma zostać dostarczony w najbliższych dniach. Jak przekazała PAP rzeczniczka PGE Narodowego, według wykonawcy stanie się to w tym tygodniu, najpewniej w piątek.Operator stadionu poinformował również, że specjalistyczne badania, które wykonano w ubiegłym tygodniu, nie wykazały, aby wykryta wada się powiększała. "Zostały też zamontowane nowe urządzenia monitorujące, mające na celu dalszą obserwację" - przekazał operator.Prezes operatora PGE Narodowego tłumaczył w ubiegłym tygodniu, że sam bypass nie pozwoli na to, aby stadion wrócił do funkcjonowania. Wyjaśnił też, że najwcześniej po montażu bypassu będzie można powiedzieć, do kiedy obiekt pozostanie zamknięty.O wyłączeniu Stadionu Narodowego z użytkowania poinformowano 11 listopada. Wada jednego z elementów konstrukcji dachu została wykryta w czasie corocznego przeglądu technicznego.(PAP)Autorka: Agnieszka Ziemskaagzi/ jann/