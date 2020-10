Lokomotiw Moskwa nieoczekiwanie przegrał na wyjeździe 1-2 z PFK Soczi w meczu 13. kolejki ligi rosyjskiej. W drużynie gości zabrakło pauzującego za kartki Grzegorza Krychowiaka, zagrał za to Maciej Rybus.

Krychowiak wiedział już wcześniej, że będzie zmuszony opuścić dzisiejsze spotkanie z powodu czerwonej kartki, jaką ujrzał w poprzedniej kolejce. Cały mecz na lewej obronie zagrał za to Maciej Rybus i jeszcze przed przerwą został ukarany żółtym kartonikiem.

Lokomotiw niespodziewanie odniósł trzecią porażkę z kolei - i to trzecią stosunkiem 1-2. Tydzień temu klub z Moskwy przegrał takim wynikiem z Rotorem Wołgograd, a we wtorek uległ Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów.



W sobotę już do przerwy goście przegrywali 0-2, tracąc bramki w bardzo prosty sposób. W drugiej połowie odpowiedział golem Anton Miranczuk, ale było to jedynie trafienie honorowe.



Po porażce Lokomotiw spadł na piąte miejsce i traci sześć punktów do liderującego Spartaka Moskwa. Soczi awansowało na dziewiątą lokatę.



Zdjęcie Maciej Rybus / AFP

WG