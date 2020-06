Słynny bramkarz Petr Czech, który piłkarską karierę zakończył rok temu, ma kolejny pomysł na pozasportowe życie. Czech zagrał na perkusji na nowym albumie brytyjskiego rockowego zespołu "Wills & The Willing".

Były piłkarz planuje też udział w trasie koncertowej zespołu, jak tylko na Wyspach Brytyjskich ustanie pandemia koronawirusa. Czech pojawił się w teledysku promującym piosenkę Iceberg, która ma być pierwszym singlem na nowym albumie "London Country". Z liderem grupy Ianem Willsem czeskiego bramkarza poznał jeden z kolegów piłkarzy z Chelsea Londyn.

"Jak tylko się poznaliśmy zaczęliśmy rozmawiać o muzyce i stwierdziłem, że może uda nam się coś zrobić wspólnie. Ian zaprosił mnie na próby i tak się to zaczęło" - powiedział 38-letni Czech, który od roku jest doradcą w Chelsea Londyn.



Ze sportem ma nadal kontakt i to nie tylko z piłką - w listopadzie zagrał na bramce w... trzecioligowym zespole hokeja na lodzie Guildford Phoenix. Muzyka jest od dawna pasją byłego reprezentanta Czech. W przeszłości był perkusistą zespołu "Eddie Stoilow", a ze słynnym perkusistą Rogerem Taylorem z "Queen" nagrał charytatywną piosenkę "That's Football".



Czech był bramkarzem Chelsea w latach 2004-15, bronił także barw Arsenalu Londyn (2015-2019). Na liście trofeów wywalczonych z Chelsea ma m.in. cztery mistrzostwa Anglii oraz triumf w Lidze Mistrzów 2011/12 i w Lidze Europy 2012/13.

