Przypomnijmy, w 2012 roku niemieckie media opisywały, jak znajdujący się pod wpływem alkoholu Peszko awanturował się w taksówce i w efekcie spędził noc w izbie wytrzeźwień.



Na te wydarzenia zareagował ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda, który pominął skrzydłowego przy powołaniach na Euro 2012.





Maciej Szczęsny kierował pod wpływem alkoholu. Sławomir Peszko reaguje

Aferę komentowało także wiele osób ze środowiska piłkarskiego, między innymi Maciej Szczęsny. Teraz Peszko przytoczył jego wypowiedź na Instagramie (w formie zrzutu ekranu za pośrednictwem Instastories).



- Jeżeli grasz w reprezentacji Polski i dajesz się zamknąć w izbie wytrzeźwień, to jesteś głąbem, kołkiem i deb****. Ten zawodnik nieraz pokazał, że po trzech piwach nie wie, na jakim świecie żyje - mówił Szczęsny o Peszce na łamach portalu Futbolnet.pl.

Peszko zestawił te słowa z ostatnimi wydarzeniami, publikując na następnym zdjęciu artykuł opisujący wybryk Szczęsnego.



Były bramkarz reprezentacji Polski został we wtorek rano zatrzymana do kontroli drogowej. Polska Agencja Prasowa poinformowała, że miał wówczas w organizmie 0,6 promila alkoholu. Sam zawodnik mówi, że było to 0,36 promila. Fakt jest jednak taki, że prowadził auto pod wpływem alkoholu.

Czytaj także: Maciej Szczęsny: Nie wydmuchałem 0,6 promila, to było przekłamanie



