Nie jest żadną tajemnicą, że Gianni Infantino jako szef FIFA chce maksymalizować zarobki na wszelkich możliwych polach. Najlepszym przykładem takiego działania było wdrożenie regularnych przerw na nawodnienie w trakcie zakończonych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

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Tak naprawdę były to jednak przerwy, które miały dać pieniądze z reklam. Bez wątpienia tak się stało, ale sam pomysł spotkał się z dużą krytyką. To jednak nic przy tym, co wymyślił Infantino i jego doradcy w kontekście mundialu 2030. Ten ma zostać rozegrany w formacie 64-zespołowym.

UEFA bojkotuje mundial. Twarde warunki dla FIFA

Sam ten fakt jest kontrowersyjny. To jednak wciąż nic przy pomyśle "prywatyzacji" mundialu. FIFA ogłosiła, że zamierza powołać specjalny organizm FIFA Forward Enterprise (FFE). Ten przejmie wszelkie prawa komercyjne związane z organizacją imprez takich jak mistrzostwa świata czy klubowe mistrzostwa świata.

Ten pomysł spotkał się bardzo stanowczą reakcją świata piłki. Po dwóch dniach od jego ogłoszenia UEFA zabrała głos, zapowiadając bojkot mistrzostw świata, jeśli pomysł wejdzie w życie. Jako pierwszy tę informację światu przekazał angielski "The Times", a niedługo później pojawił się oficjalny komunikat UEFA.

"UEFA i jej 55 federacji członkowskich mówią jednym głosem. Jednogłośnie i jednoznacznie odrzucamy propozycję FIFA dotyczącą przekazania prywatnym inwestorom udziałów w prawach własności do mistrzostw świata oraz innych rozgrywek FIFA" - czytamy na początku.

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"Stanowisko Europy jest jasne. Nigdy nie nadamy temu modelowi legitymacji. Nikt nie ma moralnego prawa sprzedawać czegoś, co jedynie powierzono mu w opiekę dla następnego pokolenia. W wyniku dzisiejszej dyskusji ustalono, że żadna reprezentacja narodowa należąca do UEFA nie będzie uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach FIFA tak długo, jak długo propozycje te pozostaną aktualne - chyba że zostaną one całkowicie wycofane i przedstawione zostaną wiążące gwarancje, że FIFA nigdy więcej nie otworzy swojej struktury zarządzania ani swoich rozgrywek na prywatną własność" - dodano.

UEFA już wcześniej pokazała, że nie zgadza się z działaniami FIFA. Na finale mundialu w USA nie pojawił się bowiem prezes europejskiej organizacji - Aleksander Ceferin. Zdaje się, że UEFA nigdy nie mówiła głosem tak zjednoczonym jak w tej sprawie. Stanowisko Europy jest jednoznaczne, a przypomnijmy, że mundial wygrała Hiszpania, zaś klubowy mundial - Chelsea.

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