Pele patronem jednej z głównych dróg prowadzących na Maracanę

"Avenida Radial Oeste, która otacza Maracanę, zostanie przemianowana na Avenida Pele , dekret zostanie opublikowany jutro (we środę - PAP)" - napisał Paes.

Stadion Maracana to jeden z symboli piłkarskiej Brazylii

Stadion Maracana został otwarty w 1950 roku i do przebudowy w 1999 roku uchodził za największy na świecie. Według projektu miał pomieścić 155 250 widzów, ale według oficjalnych szacunków na meczu finałowym mistrzostw świata 1950 zgromadziło się 199 854 kibiców, co było absolutnym rekordem frekwencji na tym obiekcie. Mecz ten zakończył się niepowodzeniem dla gospodarzy mistrzostw - przegrali z drużyną Urugwaju 1-2 - i zapisał się w historii sportu jako "El Maracanazo". Brazylijczycy do tej pory tym określeniem nazywają największą klęskę własnej reprezentacji w futbolu.