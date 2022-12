Pele nie żyje. Na mundialach bił rekordy

W pierwszych trzech zwycięstwach udział brał Pele. To najlepszy, indywidualny wynik w historii. Żaden piłkarz tak często nie wygrywał mundialu.

Mistrzostwa świata to był turniej Pelego

Pele triumfował w 1958, 1962 i 1970 roku. Gdy wygrywał mundial po raz pierwszy, miał 17 lat i 249 dni, co czyni go najmłodszym mistrzem świata. To jednak nie wszystko. W finale strzelił dwa gole, a Brazylia pokonała Szwecję 5-2. Tym samym Pele został najmłodszym strzelcem w finale mundialu.