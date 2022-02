81-letni Pele co jakiś czas trafia do szpitala, gdzie przechodzi chemioterapię. Ostatnio został przyjęty 13 lutego, jednak tym razem jego pobyt w klinice się przedłużył. Jak poinformowały brazylijskie media powołując się na oświadczenie lekarzy, "rutynowe badanie wykazało obecność infekcji i ten fakt przedłuża pobyt pacjenta w szpitalu. Jego stan kliniczny jest stabilny i za kilka dni powinien zostać zwolniony do domu".

Były znakomity piłkarz przeszedł operację guza okrężnicy na początku września. Oprócz problemów z układem pokarmowym legenda futbolu od lat cierpi na problemy z biodrami.

Nazywany "królem futbolu" Pele triumfował z reprezentacją Brazylii na mundialach w 1958, 1962 i 1970 roku.

