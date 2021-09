Brazylijczyk dochodzi do pełni sił po operacji guza orkężnicy. Jak przekazała córka byłego zawodnika, już teraz jest gotowy, by opuścić placówkę medyczną. Media przekazały z kolei, że nastąpi to w czwartek.



Pele dochodzi do pełni sił

- Jest już silniejszy i opuści szpital, aby kontynuować leczenie w domu - napisała Kely na Instagamie.

Na początku września Pele przeszedł operację guza okrężnicy, którego usunięto i oddano do badań histopatologicznych. Oprócz problemów z układem pokarmowym słynny Brazylijczyk od lat cierpi na problemy z biodrami.

Pele (Edson Arantes de Nascimento) jako jedyny zdobył trzy tytuły mistrza świata, triumfując z reprezentacją Brazylii na mundialach w 1958, 1962 i 1970 roku.

