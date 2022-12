Pelé i talent zapisany w genach

Pelé (właściwie Edson Arantes do Nascimento) urodził się 23 października 1940 w brazylijskim mieście Três Corações. Związany z piłką nożną był od zawsze, głównie dzięki ojcu João Ramos do Nascimento, który był środkowym napastnikiem we Fluminense. Dondinho, bo tak ojca Pelé nazywali kibice, kontynuowaniu kariery przeszkodziła poważna kontuzja.

Pseudonim Pelé genialny Brazylijczyk zyskał jeszcze w czasach szkolnych. Nadano mu go na cześć jego ulubionego gracza, bramkarza drużyny Vasco da Gama o przydomku Bile. Młodość piłkarza nie należała do kolorowych. Poza uganianiem się całymi dniami za piłką musiał pracować jako pucybut. Jego rodzina nie należała do zamożnych i młody Pelé musiał pomagać, jak tylko umiał.

Mundial 1950. Finał, który zmienia Brazylię

Gdy Pelé ma dziesięć lat, trwały Mistrzostwa Świata. 16 lipca 1950 roku na Maracanie w Rio de Janeiro Brazylia podejmuje Urugwaj. Mecz rozstrzygnie, kto sięgnie po to trofeum. Format Mundialu był niecodzienny, ponieważ grano wyłącznie systemem grupowym, a Mistrzostwo Świata zdobywała kadra, która zgromadziła najwięcej punktów po rundzie finałowej.

Na trybunach zasiadło ponad 200 tysięcy kibiców, którzy przyszli oglądać pewny triumf Brazylii w Mistrzostwach Świata. Wystarczyło zremisować. Do 65 minuty meczu wszystko układało się idealnie, bo Urugwaj przegrywał jedną bramką. Kolejne trzynaście minut wstrząsnęło Maracaną i całym krajem. Do siatki trafiają Ghiggia i Schiaffino, depcząc marzenia Brazylijczyków o tytule Mistrza Świata. Pelé w swojej autobiografii wspomina, że był to tragiczny dzień dla każdego Brazylijczyka:

Zobaczyłem ojca i jego przyjaciół: milczeli. Podszedłem i zapytałem, co się stało. Był 16 lipca 1950 roku, ale pamiętam ten moment, jakby to było wczoraj - Brazylia przegrała - powiedział ponuro. Brazylia przegrała. Jeszcze dzisiaj, kiedy myślę o tym popołudniu i przypominam sobie wszechobecny smutek, dostaję gęsiej skórki.

Nawet kilkadziesiąt lat od przegranej Brazylii z Urugwajem Pelé towarzyszą ogromne emocje. Tym łatwiej wyobrazić sobie, co działo się w jego głowie i sercu 16 lipca 1950 roku, kiedy miał obiecać swojemu ojcu, że zdobędzie dla Brazylii Puchar Świata. Pierwsze kroki, by osiągnąć ten cel, Pelé stawia już kilka lat później.

Pele. Klubowa kariera i jego najpiękniejszy gol

Dokładnie 7 września 1956 roku Pelé debiutuje w seniorskiej piłce. Nie skończył jeszcze szesnastu lat, gdy strzelił swojego pierwszego gola dla Santos FC. W tym znalazł się przez przypadek i odrobinę szczęścia. Pelégo poznał dawny reprezentant Brazylii, Waldemar de Brito, a który został zatrudniony w klubie. Ten zauważył wielki talent Brazylijczyka, który wyróżniał się dryblingiem, nietypowymi podaniami oraz mocnym, dokładnym strzałem. Mimo niewielkiego wzrostu, dobrze grał również głową.

Waldemar de Brito zatrudnia młodzieńca i Pelé podpisuje swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo w debiucie, przeciwko SC Corinthians, strzela gola już na samym początku. Historia pokaże, że to pierwszy z 650 goli dla Santos, którego barwy Pelé będzie bronił przez ponad 18 lat.

Talent Pelé to nie tylko przekazane w genach od ojca umiejętności, ale również ciężka praca oraz motywacja, by podnosić poziom swoich zdolności. Dlatego, choć dziś zapewne nikogo to nie dziwi, trenował z piłką po kilka godzin dziennie, także po klubowym treningu. Wyjątkowa technika, którą reprezentował, wyróżniała go na tle przeciwników, których potrafił z łatwością mijać jak chorągiewki.

"Sukces nie jest dziełem przypadku. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, poświęcenie i przede wszystkim miłość do tego, co robisz lub czego się uczysz" - mówił Pelé podczas jednego z wywiadów.

Jedna z jego najpiękniejszych bramek to ta zdobyta podczas meczu z Fluminense w 1961 roku na Maracanie. Pelé to już piłkarska bestia, której boi się cały świat, pomimo że ma dopiero 20 lat. W meczu z Fluminense przejmuje piłkę jeszcze przed linią środkową. Mija kilku piłkarzy, a jego wyjątkowy rajd kończy położenie bramkarza. Niestety, żaden ze współczesnych kibiców nie zobaczy tej bramki, bo nie ma relacji wideo. Mimo to gol został uznany za najlepszą bramkę stulecia, a na stadionie Maracana znajduje się nawet tablica upamiętniająca to wydarzenie.

Pele kontra Tarcisio Burgnich w finale mundialu 1970. / AFP

Pelé w reprezentacji Brazylii. Trzy wygrane mundiale

Pelé debiutuje w reprezentacji Brazylii w wieku zaledwie 17 lat w meczu rozegranym 7 lipca 1957 w Rio de Janeiro przeciwko Argentynie. Zdobył w tym meczu gola, ale Brazylia przegrywa 1:2. To pierwszy i ostatni mecz Brazylii, kiedy Pelé strzelił bramkę i zszedł z boiska pokonany. Jego pierwszy mundial to ten rozgrywany rok później w Szwecji. Słaby początek "canarinhos" zmusza trenera do eksperymentowania. Ryzykując, wystawia młodego Pelé. To okazuje się strzałem w dziesiątek, bo gra piłkarza wprawia kibiców w zachwyt, a Brazylia wygrywa mistrzostwa.

Pelé spełnia więc obietnicę złożoną ojcu, kiedy był jeszcze dzieckiem. W nagrodę za występ dostał od miasta nowy samochód, a tuż po mistrzostwach, jako gwiazda Santosu, zdobywa mistrzostwa stanu São Paulo. Kolejny mundial rozgrywany w Chile, z powodu kontuzji, jest dla Brazylijczyka mniej udany. Brazylia wygrywa mistrzostwa, ale Pelé gra tylko w dwóch meczach. Kolejny mundial, rozgrywany w Anglii, był w wykonaniu Brazylijczyków bardzo nieudany, a sam Pelé nie mógł rozwinąć skrzydeł, gdyż padał ofiarą brutalnych fauli.

Kolejne mistrzostwa to kolejny tytuł. Rozgrywany w Meksyku turniej to ostatni turniej Pelé, który nazywany jest już "Królem Futbolu". Po zakończeniu mistrzostw zrezygnował z występów w reprezentacji. W tej wystąpił w 91 oficjalnych meczach reprezentacji narodowej i strzelił w nich 77 bramek. Pelé to jedyny trzykrotny mistrz świata, któremu udało się zdobyć Puchar Świata, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa.

Ile goli strzelił Pelé?

Kiedy Pelé kończy karierę, na jego koncie widniało aż 1281 goli w 1363 rozegranych meczach. Cristiano Ronaldo ma ich 807. Kontrowersje według niektórych ekspertów budzi fakt, że aż 526 z tych goli zostało strzelonych w meczach nieoficjalnych, pokazowych czy wojskowych. W oficjalnych spotkaniach uzbierał 758 trafień.

Sam Brazylijczyk z tymi statystykami się nie zgadza, a zapytany kiedyś przez dziennikarzy, czy doczekamy się kiedyś kolejnego Pelé, odpowiedział "Nigdy. Kiedy Messi strzeli 1283 gole i poprowadzi Argentynę do trzech triumfów na mistrzostwach świata, wtedy porozmawiamy".

W 1974 roku Pelé zdecydował o zakończeniu kariery, a jego pożegnalny mecz oglądało z trybun ponad 200 tys. kibiców. Po pewnym czasie postanowił kontynuować karierę w klubie New York Cosmos, gdzie wówczas grali inni znani piłkarze. Ostatni oficjalny mecz z jego udziałem odbył się 1 października 1977 roku. W tym spotkały się w nim drużyny Cosmosu i Santosu, a Pelé w każdym z klubów rozegrał po jednej połowie.

Pelé: Osiągnięcia klubowe i reprezentacyjne

Pelé w Santos FC:

Campeonato Brasileiro Série A: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968

Copa Libertadores: 1962, 1963

Puchar Interkontynentalny: 1962, 1963

Superpuchar Interkontynentalny: 1968

Campeonato Paulista: 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973

Torneio Rio-São Paulo: 1959, 1963, 1964

Pelé w New York Cosmos:

North American Soccer League: 1977

Pelé w reprezentacji Brazylii:



Mistrzostwa świata: 1958, 1962, 1970

Wicemistrz Copa América: 1959

Pelé: Osiągnięcia indywidualne

Piąty najskuteczniejszy strzelec mistrzostw świata: 12 bramek na koncie

Jedyny trzykrotny mistrz świata w historii, ustanawiając tym samym rekord Guinnessa

Kiedy Pelé kończy karierę, ma 1281 goli w 1363 rozegranych meczach (w tym z nieoficjalnych spotkań)

Pelé autorem aż 92 hat-tricków

W jednym tylko meczu Pelé strzela 8 bramek

Honorowa "Złota Piłka" dla Pelé podczas gali w Zurychu w 2014 roku