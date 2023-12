Pęknięty żołądek i operacja ratująca życie. Legendarny snajper na OIOM-ie

Anton Polster, legenda austriackiej piłki, trafił w czwartek wieczorem do szpitala w stanie bezpośrednio zagrażającym życiu. U znakomitego niegdyś snajpera doszło do perforacji żołądka. Konieczna była natychmiastowa operacja. 59-latek przebywa obecnie na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w jednej z wiedeńskich klinik. Rokowania co do jego stanu zdrowia są ostrożne.