Paulo Sousa w końcu przerwie milczenie? "Jest o czym rozmawiać"

Oprac.: Tomasz Czernich Piłka nożna

Paulo Sousa pod koniec ubiegłego roku rozstał się z reprezentacją Polski. Portugalczyk zrobił to, by przenieść się do Flamengo Rio de Janeiro, gdzie jednak nie zagrzał miejsca zbyt długo. Aktualnie wciąż pozostaje bez pracy i choć łączy się go z klubami Serie A, konkretów wciąż brakuje. W rozmowie z jednym z brazylijskich dziennikarzy trener zapowiedział, że w kwestii jego przeszłości "jest o czym rozmawiać".

Zdjęcie Paulo Sousa / AGIFP/Associated Press/East News / East News