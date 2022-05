Portugalczyk w kiepskim stylu pożegnał się z reprezentacją Polski, czego kibice nie mogą wybaczyć mu po dziś dzień. W okolicach zeszłorocznych świąt Bożego Narodzenia poinformował, że rezygnuje z prowadzenia "Biało-Czerwonych". Zrobił to w trudnym momencie dla kadry. Polacy byli na krótko przed barażami na mundial i potrzeba było stabilizacji, a nie rewolucji.

Tak czy inaczej Paulo Sousa rozwiązał kontrakt z PZPN-em i podpisał umowę z brazylijskim Flamengo Rio de Janeiro. I wcale nie ma tam łatwego życia. Co jakiś czas do mediów docierają sygnały o niekoniecznie przychylnych i pozytywnych ocenach pracy byłego selekcjonera reprezentacji Polski . Ostatnio swoje niezadowolenie metod Portugalczyka wyrazili kibice z Brazylii.

Obecnie Flamengo zajmuje 14. miejsce w brazylijskiej Serie A. W ostatnich pięciu meczach drużyna z Rio de Janeiro wygrała zaledwie raz. To bilans zdecydowanie poniżej oczekiwań tamtejszych fanów. Dali temu wyraz i wygwizdali trenera. Nagranie dokumentujące zdarzenie trafiło do sieci.

Bardzo krytycznie do Sousy podchodzą dziennikarze brazylijskiego portalu "UOL". "Sousa to dziś postać bez twarzy, która porzuciła wszystko, nawet swoje pomysły. Ma na koncie liczne i kosztowne zalecenia, ale nie ma autonomii" - czytamy. Mają mu za złe, że "poddaje się wpływom i przywilejom" oraz że respektuje "święte krowy" w drużynie.

Brazylijczycy ujawniają, że portugalski trener często podkreśla, że "zapłacił za to, żeby tu być" (chodzi o odszkodowanie, jakie musiał wypłacić Polsce za przedwczesne zerwanie kontraktu) i za wszelką cenę chce utrzymać stanowisko we Flamengo. "Za kulisami odmawia rezygnacji, nawet w obliczu tak wielu nieoczekiwanych problemów. Nie chce płacić następnej grzywny ani przenosić się do innego miasta. Być może wierzy, że przetrwa do 2023 roku i doczeka nowej próby przeformułowania [zespołu]" - wyjaśniono.

