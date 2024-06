Paulo Sousa przychodził do reprezentacji Polski jako trener, który nie był zbyt znany w świadomości publicznej. Portugalczyk wybrany na selekcjonera reprezentacji naszego kraju był sporym zaskoczeniem dla większości kibiców , bo w mediach pojawiały się zdecydowanie bardziej rozpoznawalne nazwiska.

Paulo Sousa w nowym klubie. Oficjalny komunikat

W grudniu 2021 roku trener zdecydował się jednak porzucić reprezentację Polski, aby odejść do brazylijskiego Flamengo. Tam spędził ledwie pół roku, bo szybko został zwolniony. Na kolejną pracę czekał ponad pół roku, ale gdy już się doczekał, to szansa, którą otrzymał, była wielka, bo zatrudniono go w Serie A. Salernitana znów dość szybko zdecydowała się na rozstanie z Portugalczykiem, a ten od października 2023 roku pozostawał bez pracy.