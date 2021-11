Żeński klub Paris Saint-Germain poinformował we wtorek o przedłużeniu kontraktu z Pauliną Dudek. Polka zostanie we francuskiej drużynie na kolejne dwa lata. Od teraz jest związana umową do 30 czerwca 2024 roku.

Dudek pierwszy kontrakt z PSG podpisała w 2018 roku. Wcześniej reprezentowała Medyk Konin. Piłkarka na swoim koncie ma występy w juniorskiej oraz seniorskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Do tej pory ma na swoim koncie 37 występów w barwach narodowych oraz 51 na boiskach w koszulce PSG.

Urodzona w Gorzowie Wielkopolskim sportsmenka występuje na pozycji pomocnika.

