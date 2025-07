Paul Gascoigne znaleziony nieprzytomny w swoim domu. Trafił do szpitala

Paul Gascoigne to były zawodnik takich klubów jak Tottenham Spurs, Lazio czy Rangers. Pomocnik grał w reprezentacji Anglii przez 10 lat i był m.in. autorem pięknego gola w meczu ze Szkocją na Wembley podczas mistrzostw Europy. Uważany jest za jednego najlepszych zawodników kierujących grą zespołu w latach 90. Ma jednak za sobą również wiele problemów.

Paul Gascoigne trafił do szpitala. Znaleziono go nieprzytomnego

20 lipca w brytyjskich mediach pojawiła się informacja, że Paul Gascoigne trafił do szpitala. W piątek jego mieszkaniu znalazł go przyjaciel, Steve Foster. Były piłkarz był nieprzytomny. Od razu wezwano karetkę. Gascoigne spędził parę dni na oddziale intensywnej terapii, a jego stan zdołał się ustabilizować.

" Chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie, jakie do tej pory otrzymał od wielu starych przyjaciół, którzy życzą mu wszystkiego najlepszego i chcą, żeby wrócił do formy " - mówił Foster po rozmowie z Gazzą po przez niego odzyskaniu przytomności. Leczenie może potrwać.

W ostatnim czasie nad Gascoignem pojawiły się czarne chmury. Piłkarz założył firmę, która na początku lipca została oficjalnie przymusowo zamknięta. Konkretnie doszło do przymusowego wykreślenia z rejestru handlowego po tym, jak jej sprawozdania finansowe nie zostały złożone w wymaganym terminie. Od początku jej powstania były piłkarz nie złożył ich ani razu, a pierwszy termin przypadał jeszcze na 2021 rok.

W przeszłości zawodnik miał również problemy zdrowotne. W 2008 roku doszło do głośnej sytuacji, w której miał zamówić do pokoju hotelowego nóż. Obsługa zadzwoniła po policję, która zajęła się zawodnikiem. Chciał on popełnił samobójstwo. Przez kolejne lata leczył się na depresję.