Patryk Małecki rozpoczął treningi z kazachskim Okżetpesem Kokczetaw, który przebywa na zgrupowaniu w Turcji. Polak zagrał m.in. w wygranym 3-0 sparingu z serbskim Proleterem Nowy Sad.

Zdjęcie Patryk Małecki /AFP

30-letni pomocnik, który we wrześniu został wypożyczony z Wisły Kraków do Spartaka Trnava, rozegrał jesienią siedem meczów w słowackiej ekstraklasie, w których strzelił jednego gola.



Okżetpes to beniaminek ekstraklasy Kazachstanu. W styczniu w tym zespole sprawdzany był Tomasz Wełnicki ze Stomilu Olsztyn.