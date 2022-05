Patryk Klimala wybrany "Man of the Match". Gol i asysta Polaka

Klimala już w 2. minucie otworzył wynik spotkania, a następnie asystował przy jednej z bramek. Polski napastnik grał do 85. minuty.

Jego New York Red Bulls wywalczyło awans do ćwierćfinału Pucharu USA, w którym zagra przeciwko New York City FC.

Patryk Klimala najlepszym zawodnikiem spotkania

Klimala dzięki swojej dobrej grze został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. W zespole Charlotte do 71. minuty grał Kamil Jóźwiak. Karol Świderski oraz Jan Sobociński znaleźli się poza kadrą meczową.

Dla Klimali był to pierwszy gol w tym rozgrywkach. Poza tym w rozgrywkach MLS zdobył 4 bramki i zaliczył 3 asysty w 12 dotychczasowych występach.

