Słynny francuski piłkarz Patrice Evra postanowił zakończyć sportową karierę. 38-latek bronił barw m.in. AS Monaco, Manchesteru United i Juventusu Turyn. Przez wiele lat był również podporą reprezentacji "Trójkolorowych".

Evra największe sukcesy w piłce klubowej odniósł, kiedy był zawodnikiem Manchesteru United. Na Old Trafford trafił w 2006 roku za 5,5 miliona funtów z AS Monaco. Grał w "Czerwonych Diabłach" przez osiem lat. W 2008 roku triumfował z MU w Lidze Mistrzów i sięgnął po klubowe mistrzostwo świata. Pięć razy zdobył mistrzostwo Anglii, tyle samo razy Tarczę Wspólnoty. Trzykrotnie wygrywał Puchar Ligi.



W 2014 roku przeniósł się do Juventusu Turyn. Ze "Starą Damą" dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo i Puchar Włoch.



Po trzech latach opuścił Turyn i związał się kontraktem z Olympique Marsylia. 3 listopada 2017 roku klub rozwiązał z nim umowę. Było to pokłosie incydentu do którego doszło w trakcie rozgrzewki przed meczem z Vitorią Guimaraes w Lidze Europy. Doszło wówczas do przepychanek między piłkarzami i kibicami. Evra kopnął jednego z fanów za co został odesłany przez sędziego do szatni jeszcze przed spotkaniem.

W reprezentacji Francji Evra wystąpił 81 razy. W 2016 roku z "Trójkolorowymi" wywalczył srebrny medal mistrzostw Europy.