Patologia w niższych ligach. Klub wykluczony za zachowanie piłkarzy. Teraz chcą pozwać sędziego

Do całej sytuacji doszło 6 maja, w ramach ligowego meczu między Rożnową a Zielonymi Niegowić. W pomeczowym raporcie przygotowanym przez sędziego opisane zostały skandaliczne sceny z udziałem zawodników z Rożnowej. Dotarł do niego portal "Futmal" i choć nie przedstawił bezpośrednio jego treści, to już z samego opisu można wywnioskować, że doszło do bardzo brzydkich scen.