Papszun nie owijał w bawełnę. „Byliśmy zdecydowanie najlepszą drużyną

W kategorii Trener Roku podczas Gali Tygodnika "Piłka Nożna" doszło do małej niespodzianki. Organizatorzy postanowili bowiem nie wręczać jednej statuetki, ale aż dwie. Uhonorowani zostali Czesław Michniewicz i Marek Papszun. Jeden za pracę w reprezentacji, drugi - w klubie. - Wbrew temu, co mówi się w Polsce, konkurencja wśród najlepszych trenerów jest duża. To są naprawdę znakomici fachowcy - powiedział opiekun Rakowa Częstochowa.