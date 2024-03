Panowie, zagrajcie tak jak oni. Kadra U-17 z biletami na Euro

Reprezentacja Polski U17 jedzie na Euro! Udało się pokonać faworyzowane Czechy

Mecz kadry U17 z czeskimi rówieśnikami został rozegrany na stadionie bośniackiej Zvijezdy Ugljevik. Młodizy Polacy od pierwszego gwizdka starali się narzucić swoje warunki gry, zaskakując południowych sąsiadów. W 12. minucie Biało-Czerwoni trafili do siatki. Ich ataki poskutkowały faulem we własnym polu karnym, co wychwycił sędzia, wskazując "na wapno". Do "jedenastki" podszedł Jakub Adkonis z Legii Warszawa i uderzył przy prawym słupku, wyprowadzając nasz zespół na prowadzenie.