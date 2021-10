IFAB: Większość chce pięciu zmian

Pięć zmian zamiast trzech w trakcie regulaminowego czasu gry - taką zmianę zatwierdzono w maju 2020 roku. Była to odpowiedź na efekt oddziaływania szalejącego również w świecie futbolu koronawirusa. Rok później ogłoszono, że nowy przepis będzie obowiązywał dłużej. Dokładnie do 31 grudnia 2022 roku.

Obradujący w środę (27.10) zarząd IFAB wydał rekomendację, by możliwość dokonania pięciu zmian w trakcie meczu została wprowadzona do przepisów gry w piłkę nożną na stałe. Głosowanie wniosku w tej sprawie odbyć się ma 25 listopada. W życie postanowienie mogłoby wejść wiosną przyszłego roku.



- Wiele federacji, lig i klubów opowiedziało się za taką zmianą. Dlaczego IFAB miałaby odmówić czegoś, co zdecydowana większość środowiska chciałaby mieć jako dostępną opcję? - pyta dyrektor zarządzający IFAB, Lukas Brud.



W głosowaniu weźmie udział ośmiu członków IFAB. Czterej z nich to przedstawiciele FIFA. Do zatwierdzenie zmian potrzebna jest większość trzech czwartych głosów.



Jeszcze niewiele ponad 50 lat temu drużyny piłkarskie mogły zmienić zawodnika w trakcie rywalizacji tylko wtedy, gdy nie był on w stanie kontynuować gry z powodu kontuzji. W 1967 roku wprowadzono wariant dwóch roszad w trakcie 90 minut. A od roku 1995 - przez ćwierć wieku -można było zmienić trzech graczy.

