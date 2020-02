Karol Świderski zapewnił swojej drużynie awans do półfinału Pucharu Grecji. Polski napastnik zdobył bramkę dla PAOK-u, a jego drużyna pokonała 1-0 (a 3-0 w dwumeczu) Panthinaikos Ateny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co za bramka Świderskiego! Polak przewodzi w klasyfikacji strzelców. Wideo INTERIA.TV

Puchar Grecji: sprawdź szczegóły

Reklama

W pierwszym meczu, wygranym przez PAOK 2-0, Świderski rozegrał 81 minut, ale na listę strzelców się nie wpisał.



W rewanżu znów znalazł się w wyjściowym składzie i tym razem do bramki trafił już w 11. minucie. Było to jedyne trafienie w spotkaniu, a Świderski rozegrał 71 minut.

Dla Świderskiego była to już druga bramka w rozgrywkach Pucharu Grecji, a 13 we wszystkich rozgrywkach. Od kiedy 23-letni napastnik trafił do PAOK-u imponuje znakomitą dyspozycją strzelecką. W 42 spotkaniach zdobył już 19 bramek.

Panathinaikos Ateny - PAOK Saloniki 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Świderski (11.).

Raport meczowy

Zdjęcie Karol Świderski / Getty Images

WG