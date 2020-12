Zapomniany kontener z setkami pamiątek po zmarłym w końcu listopada słynnym argentyńskim piłkarzu Diego Maradonie to istna "skrzynia skarbów" dla kolekcjonerów. Całość została skatalogowana i opieczętowana przez urzędników sądowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maradona zostawił po sobie fortunę. Kolejka spadkobierców może się jeszcze wydłużyć. Wideo INTERIA.TV

Koszulki podpisane przez Sergio Aguero, Ronaldo, Harry'ego Kane'a i Christo Stoiczkowa, piłki z Barcelony, Neapolu i Boca Juniors oraz pamiątkowa plakietka od światowej federacji FIFA - to zaledwie część "skarbów". Są tam bowiem koszulki samego Maradony, a także prezenty od lewicowych przywódców, których tak podziwiał.

Reklama

Jedna z brazylijskich koszulek ma na plecach imię Lula, nawiązujące do byłego prezydenta Brazylii. Wśród pamiątek jest także list od nieżyjącego już kubańskiego przywódcy Fidela Castro.



"Przeszedłeś najtrudniejszy test dla sportowca i młodego mężczyzny o skromnym pochodzeniu" - napisał Castro do piłkarza, który spędził kilka lat na Kubie, wychodząc z uzależnienia od narkotyków i alkoholu.



Kolekcja wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym w wieku 60 lat Diego Maradonie, co zapowiada zaciekłą batalię sądową. Do udziału w spadku, ocenianym na od 10 do 40 mln dolarów, pretenduje m.in. piątka jego dzieci i sześcioro innych, utrzymujących, że są jego potomstwem.



Wartość skatalogowanego "skarbu" jest trudna do oszacowania, ale biznes pamiątek sportowych kwitnie, a te wiążące się z Maradoną, powszechnie uważanym za jednego z największych piłkarzy wszechczasów, są szczególnie cenione przez kolekcjonerów.



Jeden z amerykańskich ekspertów ocenił, że koszulka noszona przez Argentyńczyka w pamiętnym, z racji bramki strzelonej "ręką Boga", meczu przeciwko Anglii na MŚ 1986 w Meksyku, może osiągnąć cenę nawet 2 milionów dolarów.



"Diego poprosił mnie o znalezienie pojemnika i powiedział, że wszystko w nim jest dla Dieguito. Ale nie ma nic oficjalnie zapisanego, więc dotyczy to jednakowo wszystkich dzieci" - powiedział agencji Reutersa Mario Baudry, prawnik reprezentujący syna Maradony, Dieguito Fernando.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

-----------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij

Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment.

Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!