Pajor znów zwycięska i z kolejnym trofeum. Polka błyszczy w Barcelonie

Ewa Pajor latem 2024 roku stała się bohaterką jednego z największych hitów transferowych w żeńskim futbolu - Polka, po blisko dekadzie spędzonej w Niemczech, zamieniła VfL Wolfsburg na FC Barcelona i... bardzo prędko udowodniła swoją wartość, stając się liderką drużyny pod względem strzelonych goli.

28-latka, która zanotowała łącznie 43 trafienia na wszystkich piłkarskich frontach, miała swój ogromny udział w zdobyciu przez "Barcę" potrójnej korony (mistrzostwo, Puchar Królowej, Superpuchar Hiszpanii) oraz w przedarciu się FCB do finału Ligi Mistrzyń, w którym "Blaugrana" musiała jednak uznać wyższość Arsenalu.

FC Barcelona wygrywa w Pucharze Katalonii. Ewa Pajor znów zabłysnęła instynktem strzeleckim

Gdzieś między tymi wszystkimi rozgrywkami przewijała się jeszcze jedna rywalizacja - Puchar Katalonii, w którym "Barca" wzięła udział od poziomu półfinałów, pokonując na tym etapie w lutym SE AEM aż 6:0 (jedno z trafień wpadło - a jakże - na konto reprezentantki "Biało-Czerwonych").

Dokończenie współzawodnictwa nadeszło dokładnie 16 sierpnia - w wielkim finale Barcelona zmierzyła się z Levante Badalona i... Ewa Pajor po raz kolejny pokazała klasę, pokonując bramkarkę rywalek w 54. minucie. Jak się okazało, był to jedyny gol w starciu, gol na wagę kolejnego trofeum.

Ręce więc same składają się tu do oklasków - i nie pozostaje nic innego, jak życzyć napastniczce kolejnych sukcesów z ekipą, z którą związała się kontraktem ważnym aż do końca kampanii 2026/2027.

FC Barcelona Femeni szykuje się do meczu z gwiazdami meksykańskiej piłki

"Barca" swój kolejny mecz rozegra dokładnie 23 sierpnia i będzie to sparing z drużyną złożoną z gwiazd meksykańskiej ekstraklasy. Następnie czekać ją będzie również potyczka z Clubem America.

Hiszpańska ekstraklasa pań zainauguruje swoje rozgrywki z końcem miesiąca - w pierwszej kolejce, 30 sierpnia, "Blaugrana" stanie w szranki z Alhamą.

