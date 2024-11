Pajor znów strzela, FC Barcelona gromi. Mecz marzenie w Lidze Mistrzów

Polscy kibice co rusz mają powody do dumy oglądając mecze FC Barcelona . Pod batutą Hansiego Flicka wciąż czaruje Robert Lewandowski, który prowadzi w klasyfikacji strzelców. Wśród kobiet również jak na zawołanie bramki zdobywa Ewa Pajor. Uniejowianka szybko odnalazła się w nowym zespole i wraz z koleżankami błyszczy w krajowych rozgrywkach oraz na arenie międzynarodowej. Za "Blaugraną" już chociażby trzy mecze w kobiecej Lidze Mistrzów. 12 listopada "Bordowo-Granatowe" pewnie rozprawiły się u siebie z St. Polten.

Fani obecni na trybunach trochę musieli poczekać na pierwszą bramkę, bo ta padła dopiero po upływie pół godziny gry. Warto było jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ od tego momentu rozpoczęła się prawdziwa dominacja ze strony FC Barcelona. Wynik otworzyła Ewa Pajor. Nasza rodaczka wślizgiem umieściła piłkę w siatce po podaniu od Ony Batlle. Następnie strzelały jej partnerki z zespołu. I to na potęgę. Do szatni oba zespoły schodziły przy wyniku 5:0. Po przerwie gospodynie nie przestawały atakować, by triumfować aż 6:0. Polka opuściła murawę w 58 minucie.