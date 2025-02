Pajor zaraz opuści Hiszpanię. A tu kolejne trafienie Polki, Barcelona znów gromi

Piłkarki "Blaugrany" będą chyba śniły się sąsiadkom Realu zza miedzy po nocach . Najpierw zabrały one stołecznemu CFF marzenia związane ze zdobyciem Pucharu Królowej , a następnie udowodniły swoją wyższość w Liga F. Tym razem pojedynek nie został rozegrany w Madrycie, co faworyzowane gospodynie z Katalonii skrzętnie wykorzystały. Zanim jednak wybrzmiał pierwszy gwizdek, działacze pochwalili się ważnymi wiadomościami. Kontrakt z liderkami Liga F przedłużyła Jana Fernandez.

To szalenie ważna piłkarka dla lokalnej społeczności. "Przeszła przez Barca Academy i awansowała do szeregów młodzieży, co jest prawdziwym przykładem sukcesu piłki nożnej w La Masia. Zadebiutowała w seniorach w wieku 16 lat i 9 miesięcy" - mogliśmy przeczytać w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej klubu. Kolejne powody do radości kibice dostali w niedzielne popołudnie. FC Barcelona wykonała spory krok w kierunku tytułu i triumfowała aż 5:1.