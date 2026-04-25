FC Barcelona Femeni kroczy w tym sezonie od zwycięstwa do zwycięstwa. Podopieczne Pere Romeu już w środę - po zwycięstwie nad Espanyolem 4:1 - zapewniły sobie siódmy z rzędu i jedenasty w historii tytuł mistrzowski. Przed "Dumą Katalonii" jeszcze cztery ligowe kolejki, które nie zmienią już układu tabeli. Zespół jednak nie może myśleć o wakacjach, bowiem w decydującą fazę wkraczają rozgrywki Ligi Mistrzyń.

Niemiecki gigant na drodze Pajor. Powtórka mile widziana

Barcelona w półfinale rywalizować będzie z Bayernem Monachium i jest faworytem. Obie ekipy zmierzyły się ze sobą w fazie ligowej Ligi Mistrzyń na początku października 2025 roku. Wówczas "Duma Katalonii" rozgromiła przyjezdne z Bawarii aż 7:1. W tamtym meczu bardzo dobrze spisała się Ewa Pajor, która zdobyła dwa gole.

Dla Pajor mecze z Bayernem nie są niczym nadzwyczajnym. Polka w latach 2015 - 2024 reprezentowała niemiecki VfL Wolfsburg i wielokrotnie mierzyła się z gigantem z Bawarii. Łącznie rozegrała trzynaście meczów i strzeliła mu 9 goli.

Co ciekawe, najczęściej kończyła pojedynki z Bayernem z jednym golem. Tylko raz ustrzeliła dublet i miało to miejsce we wspomnianym wyżej starciem sprzed kilku miesięcy.

Wysoka forma strzelecka Pajor jest potrzebna Barcelonie, która chciałaby odzyskać trofeum za zwycięstwo w Lidze Mistrzyń. Przypomnijmy, że przed rokiem drużyna z Hiszpanii przegrała w wielkim finale z Arsenalem (0:1), co było sporą niespodzianką.

Pierwszy mecz półfinałowy między Bayernem, a Barceloną zaplanowano na sobotę (25 kwietnia), godz. 18:15. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Rewanż odbędzie się 3 maja. W drugim półfinale rywalizują Olympique Lyon i Arsenal. Finałowe starcie zaplanowano na 23 maja.

Ewa Pajor

Ewa Pajor

Ewa Pajor

