FC Barcelona Femeni to absolutne dominatorki na hiszpańskich boiskach. Zespół na kilka kolejek przed końcem przypieczętował siódme z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. Z kolei w minioną sobotę "Duma Katalonii" sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzyń. Drużyna prowadzona przez trenera Pere Romeu pokonała w finale Olympique Lyon 4:0. Ewa Pajor w wielkim finale strzeliła dwa gole i została królową strzelczyń całych rozgrywek.

Seria odejść z Barcelony. Nie tylko Putellas

W ostatnich dniach głośniej niż o sukcesach jest o odejściach z zespołu. Prawdziwym szokiem dla kibiców była informacja przekazana przez Alexię Putellas. 32-latka spędziła w klubie 14 lat. W tym czasie wywalczyła dziewięciokrotnie mistrzostwo kraju i cztery razy sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzów. Ponadto dwukrotnie otrzymała Złotą Piłkę, a w 2023 roku została mistrzynią świata. Teraz postanowiła rozstać się z klubem, a w środę doszło do wzruszających scen, bowiem rozegrała ostatni mecz w koszulce "Blaugrany".

Z klubem żegnają się także inne czołowe postacie. W czwartek oficjalnie poinformowano o odejściu Mapi Leon. Środkowa obrończyni nie przyjęła oferty złożonej przez działaczy i po dziewięciu latach żegna się z Barceloną, z którą zdobyła łącznie 23 trofea.

- Od czasu dołączenia do klubu, Mapi stała się jedną z najlepszych zawodniczek w europejskiej piłce nożnej. Jej umiejętność inicjowania gry, siła w obronie i charyzma uczyniły ją kluczową postacią w ewolucji Barcy Femení w kierunku światowej elity - podsumował klub w pożegnalnym komunikacie.

Z Barcelony odchodzi także Ona Batlle, która wywalczyła z zespołem 12 tytułów. Tak więc drużynę opuszczają trzy czołowe zawodniczki, a hiszpańskie media nie mają wątpliwości. - Odejście Leon, Ony Betlle i Alexii Putellas oznacza koniec złotego pokolenia Barcy Femeni - pisze kataloński "Sport".

Co z Pajor w Barcelonie?

Na szczęście polscy kibice nie muszą się bać o przyszłość Pajor w zespole. Polka ma ważną umowę do czerwca 2027 roku, a kilka dni temu na łamach Interii informowaliśmy, że dostała informacje dotyczące swojej przyszłości. Władze klubu chcą ją zatrzymać na dłużej, a konkretna oferta jest już tylko kwestią czasu. 29-latka także wydaje się być szczęśliwa w Hiszpanii więc wszystko zmierza ku temu, aby uszczęśliwiała kibiców Barcelony jeszcze przez kilka lat.

Ewa Pajor RUBEN DE LA ROSA AFP

Ewa Pajor, Alexia Putellas i Aitana Bonmati Urbanandsport AFP

Ewa Pajor Manaure Quintero AFP





