Padł rekord. Pokaz niszczycielskiej siły europejskiego giganta

Hiszpania bardzo źle zaczęła te eliminacje. Dała się ograć Szkocji 0:2 i w tej sytuacji wygrana 3:0 nad Norwegią nie sprawiła, by znalazła się w czołówce grupy. Stanie się to dopiero teraz, a po nokaucie Gruzji. Hiszpański zespół zmiótł rywali aż 7:1, a przecież Gruzja nie wydawała się już od lat takim chłopcem do bicia. Jej piłkarze grają już w bardzo dobrych klubach Europy, jak chociażby Kwacha Kwarachcelia, zawodnik SSC Napoli, który przeciw Hiszpanom zagrał bardzo słabo.