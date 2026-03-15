Owacja na stojąco dla Pietuszewskiego. Popis Polaka, a potem wielki niepokój

Rafał Sierhej

FC Porto w środku tygodnia pokonało na wyjeździe VFB Stuttgart w meczu 1/8 finału Ligi Europy. W tym spotkaniu nie mógł zagrać Oskar Pietuszewski, który ostatnio stał się idolem kibiców "Smoków". Polak wrócił do wyjściowego składu na mecz 26. kolejki ligi portugalskiej z Moreirense. Razem z nim od początku na boisko wyszli Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Pietuszewski kolejny raz błysnął a boisko opuścił z grymasem bólu na twarzy. Porto wygrało 3:0.

Oskar Pietuszewski — NurPhoto/Getty Images

FC Porto w tym sezonie prezentuje się niewiarygodnie imponująco. Zespół prowadzony przez Francesco Fariolego na 40 rozegranych spotkań przegrał ledwie cztery razy. W rozgrywkach ligi portugalskiej ekipa z Porto ledwie raz zaznała goryczy porażki i dość pewnie przewodzi stawce. 

Kapitalne trafienie Oskara Pietuszewskiego. Sceny w Porto. 17-latek robi furorę

Po rozegraniu 25 ligowych spotkań "Smoki" mają na swoim koncie 66 oczek. Drugi Sporting Lizbona zgromadził o cztery punkty mniej. Różnica między tymi zespołami jest jednak wyraźna. Porto nieco lepiej broni, w dużej mierze za sprawą współpracy duetu Jan Bednarek - Jakub Kiwior. 

Kolejny gol Pietuszewskiego, a potem nagła zmiana

Z kolei Sporting jest zdecydowanie skuteczniejszy w ofensywie. W tym aspekcie w Porto też coś się "ruszyło" za sprawą Oskara Pietuszewskiego. Polak znakomicie wprowadził się do zespołu i błyskawicznie stał się jednym z idoli kibiców. Podsumowaniem był występ w hicie przeciwko Benfice.

Polak nie zagrał w środku tygodnia w Lidze Europy, bo nie został zgłoszony do rozgrywek. Wrócił do składu na spotkanie 26. kolejki ligi portugalskiej z Moreirense. Szybko udowodnił, że niezgłoszenie go tych rozgrywek może okazać się dla Porto naprawdę bardzo bolesne w skutkach, gdy pojawi się konieczność ofensywnego grania. 

Podolski znowu bije. 160 sekund i koniec. Cios pięścią przed kamerami [WIDEO]

Wynik niedzielnego spotkania otworzył Gabri Veiga, ale już w tej akcji znaczący udział wziął Pietuszewski. Polak oddał strzał na bramkę gości, a ten sparował golkiper. Piłka spadła pod nogi Veigi, który z bliska wpakował ją do siatki. W rozgrywkach UEFA za tę akcję Oskar miałby oficjalną asystę, choć przy tym strzale zabrakło nieco precyzji. 

Tej zdecydowanie nie zabrakło kilka minut później, a dokładnie dziewięć. Nastolatek dostał dość niewygodne podanie w pole karne, przyjął piłkę, ustawił do strzału i kopnął perfekcyjnie. Futbolówka zatrzepotała w siatce, a Pietuszewski mógł liczyć na owację na stojąco od kibiców. 

Druga część rywalizacji rozpoczęła się niestety od niezbyt dobrego akcentu z polskiej perspektywy. W 55. minucie na murawie usiadł bowiem Pietuszewski. Polak zasygnalizował jakiś problem mięśniowy i błyskawicznie został zmieniony. Niepokój na jego twarzy był ewidentny. Z pewnością nie bez znaczenia jest tu nadchodzące zgrupowanie kadry. 

Oprócz tego stosunkowo niewiele działo się na boisku aż do 81. minuty. Wówczas kolejny raz z dobrej strony jako zmiennik pokazał się Gomes. 20-letni Brazylijczyk wykorzystał podanie kolegi i podwyższył prowadzenie na 3:0. Takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie. Porto w tym momencie ma siedem oczek więcej niż Sporting, ale także jeden mecz więcej.

Liga Portugal
26. Kolejka
15.03.2026
21:30
Zakończony
Gabriel Veiga
14'
Oskar Pietuszewski
25'
William Gomes
81'
FC Porto
Moreirense FC
FC Porto
3 - 0
Moreirense FC
Posiadanie piłki
58%
42%
Strzały
17
3
Strzały celne
9
2
Strzały niecelne
5
1
Strzały zablokowane
3
0
Ataki
101
74
Real Madryt CF - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

