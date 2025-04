Oto zawieszenie Kyliana Mbappe za brutalny faul. Złe wieści dla Barcelony

Podczas meczu 31 kolejki hiszpańskiej La Ligi Real Madryt rywalizował o kolejne punkty z Deportivo Alaves. "Królewscy" zdołali wygrać 1:0, dzięki czemu dalej zachowują bliski dystans do liderującej FC Barcelony. Przed 32 serią gier jest to zaledwie cztery punkty. Zwycięstwo niestety dla Carlo Ancelottiego zeszło nieco na drugi plan. Wszystko ze względu na zachowanie Kyliana Mbappe, który w 38 minucie popełnił poważne przewinienie. Brutalnie sfaulował on Antonio Blanco i został ukarany czerwoną kartką.

