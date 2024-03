FC Barcelona daleka jest obecnie od stabilizacji, której oczekuje się w tak dużym klubie. "Blaugrana" rozgrywa sezon, który bardzo dobrze zilustrowałby obrazek przedstawiający sinusoidę. Raz jest dobrze, raz bardzo dobrze, ale potem następuje zjazd i jest bardzo słabo. Tak w kółko. To sprawia, że szansa na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii jest już bardzo mała. Obecnie "Duma Katalonii" zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga , a do liderującego Realu Madryt traci już osiem oczek.

Do rozegrania pozostało ledwie 11 spotkań. Czasu na odrabianie strat jest więc niezwykle mało. W Lidze Mistrzów droga do tytułu pod względem liczby meczów jest krótsza. Najpierw wiedzie przez neapolitański Wezuwiusz, a konkretnie SSC Napoli. Pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się wynikiem 1:1. Na tymczasowym stadionie FC Barcelony wszystko będzie więc możliwe i sytuacja jest całkowicie otwarta. Trudno wskazać faworyta do awansu do kolejnej fazy.