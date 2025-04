Oto ranking UEFA. To już pewne, nikt nas nie wyprzedzi

Co za wyczyn polskich klubów w europejskich pucharach. Dzięki wynikom Legii Warszawa i Jagielloni Białystok Polska przesunęła się w rankingu UEFA na wymarzone 15. miejsce. Ta lokata od sezonu 2026/2027 gwarantuje nam aż pięciu przedstawicieli w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Co więcej, mało brakowało, a bylibyśmy jeszcze wyżej.