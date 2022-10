Oto nowy trener zespołu Polaków? To byłby głośny powrót na Wyspy!

Emery jest związany kontraktem z Villarrealem. "Żółtą Łódź Podwodną" prowadzi od lipca 2020 roku. Aston Villa, jeśli zdecyduje się podpisać kontrakt z Baskiem, będzie musiała zapłacić klauzulę odstępnego w wysokości około 6 milionów euro.

Unai Emery może przejąć Aston Villę

Włodarze klubu są jednak zdeterminowani, aby ściągnąć doświadczonego menedżera. "The Villans" fatalnie rozpoczęli sezon, a po 12 kolejkach zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli. Zarząd wierzy, że Emery będzie w stanie uratować te rozgrywki.

W przeszłości Emery pracował na Wyspach. Od lipca 2018 roku do listopada 2019 roku prowadził Arsenal. Gdyby przystał teraz na ofertę z klubu Jana Bednarka i Matty’ego Casha, byłoby to jego drugie podejście do Premier League.

Jak przekazał Fabrizio Romano, Villarreal ma jednak nadzieję, że Emery postanowi pozostać w Hiszpanii. Przed rokiem Baska kusiło Newcastle, ale trener odrzucił wówczas ofertę i rozwijał "Żółtą Łódź Podwodną", z którą doszedł przecież do półfinału Ligi Mistrzów.

Jakub Żelepień, Interia