Oto największa rewelacja eliminacji Euro 2024. Ogromne zaskoczenie

Imponująco kroczy przez eliminacje Euro 2024 zespół Szkocji - uczestnik ostatniego turnieju w 2021 roku, gdy po latach powrócił do międzynarodowej rywalizacji na tym poziomie. Wiele wskazuje na to, że teraz będzie podobnie. Szkocja kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, a jednym z nich jest 2:0 z Hiszpanią, co pozwala Szkotom prowadzić w grupie.