Oto najlepsi juniorzy w Polsce. Zdecydowana dominacja
Legia Warszawa po raz trzeci z rzędu wygrała Centralną Ligę Juniorów do lat 19. Tym razem triumf jest wyjątkowo okazały, bo zapewniony został już trzy kolejki przed końcem sezonu. Ekipa ze stolicy szansę na zgarnięcie tytułu ma również w kategorii do lat 17.
Legia Warszawa po raz kolejny może pochwalić się najlepszą drużyną do lat 19 w Polsce. Ekipa ze stolicy mistrzostwo przypieczętowała w wyjazdowym spotkaniu z Arkonią Szczecin. Dwie bramki zdobył Fabian Mazur, jedną dołożył Maksymilian Dołowy, a rywale odpowiedzieli tylko trafieniem Oliwiera Marszałka. Ostatecznie Legia wygrała 3:1 i po meczu mogła otwierać szampana.
W tym sezonie dominacja Warszawian była zdecydowana. W 27 meczach odnieśli 19 zwycięstw, po cztery razy zremisowali i przegrali. Łącznie mają na koncie 61 punktów, czyli o 10 więcej od Lecha Poznań i Zagłębia Lubin. Legia jest także najskuteczniejszą ekipą (77 bramek strzelonych, średnio 2,85 gola na mecz) i najlepiej broniącą (31 straconych, 1,15 na mecz).
Zdobycie mistrzostwa sprawia, że Legia po raz kolejny będzie reprezentowała Polskę w UEFA Youth League. W poprzednim sezonie drużyna z ul. Łazienkowskiej dotarła do 1/8 finału, gdzie została wyeliminowana przez Villarreal CF. Wcześniej za to odprawiła Fiorentinę, PAOK Saloniki i Ajax AFC.
W poprzednim sezonie Legia zdobyła mistrzostwo mając dziewięć punktów więcej od drugiego Śląska i 12 od trzeciego Lecha Poznań. Z kolei rok wcześniej rywalizacja była zdecydowanie bardziej zacięta, bo juniorzy "Wojskowych" tylko o punkt wyprzedzili "Kolejorza" i o pięć Wartę Poznań. Ostatnim mistrzem Polski przed dominacją Legii był właśnie Lech, który Centralną Ligę Juniorów wygrał w sezonie 2022/2023 (ekipa z Warszawy była wówczas ósma).
Legia zdecydowanie prowadzi także w CLJ U-17
Legia zdominowała też grupę wschodnią Centralnej Ligi Juniorów U-17. W tych rozgrywkach ma aż 18 punktów przewagi nad drugą Jagiellonią i 20 nad trzecią Wisłą Kraków. Z kolei w grupie zachodniej prowadzi Śląsk Wrocław, ale ma tyle samo punktów co FASE Szczecin i cztery więcej od Górnika Zabrze.
W CLJ U-17 o mistrzostwie zdecyduje dwumecz między drużynami z pierwszych miejsc w grupach.
PJ