Legia Warszawa po raz kolejny może pochwalić się najlepszą drużyną do lat 19 w Polsce. Ekipa ze stolicy mistrzostwo przypieczętowała w wyjazdowym spotkaniu z Arkonią Szczecin. Dwie bramki zdobył Fabian Mazur, jedną dołożył Maksymilian Dołowy, a rywale odpowiedzieli tylko trafieniem Oliwiera Marszałka. Ostatecznie Legia wygrała 3:1 i po meczu mogła otwierać szampana.

W tym sezonie dominacja Warszawian była zdecydowana. W 27 meczach odnieśli 19 zwycięstw, po cztery razy zremisowali i przegrali. Łącznie mają na koncie 61 punktów, czyli o 10 więcej od Lecha Poznań i Zagłębia Lubin. Legia jest także najskuteczniejszą ekipą (77 bramek strzelonych, średnio 2,85 gola na mecz) i najlepiej broniącą (31 straconych, 1,15 na mecz).

Zdobycie mistrzostwa sprawia, że Legia po raz kolejny będzie reprezentowała Polskę w UEFA Youth League. W poprzednim sezonie drużyna z ul. Łazienkowskiej dotarła do 1/8 finału, gdzie została wyeliminowana przez Villarreal CF. Wcześniej za to odprawiła Fiorentinę, PAOK Saloniki i Ajax AFC.

W poprzednim sezonie Legia zdobyła mistrzostwo mając dziewięć punktów więcej od drugiego Śląska i 12 od trzeciego Lecha Poznań. Z kolei rok wcześniej rywalizacja była zdecydowanie bardziej zacięta, bo juniorzy "Wojskowych" tylko o punkt wyprzedzili "Kolejorza" i o pięć Wartę Poznań. Ostatnim mistrzem Polski przed dominacją Legii był właśnie Lech, który Centralną Ligę Juniorów wygrał w sezonie 2022/2023 (ekipa z Warszawy była wówczas ósma).

Legia zdecydowanie prowadzi także w CLJ U-17

Legia zdominowała też grupę wschodnią Centralnej Ligi Juniorów U-17. W tych rozgrywkach ma aż 18 punktów przewagi nad drugą Jagiellonią i 20 nad trzecią Wisłą Kraków. Z kolei w grupie zachodniej prowadzi Śląsk Wrocław, ale ma tyle samo punktów co FASE Szczecin i cztery więcej od Górnika Zabrze.

W CLJ U-17 o mistrzostwie zdecyduje dwumecz między drużynami z pierwszych miejsc w grupach.

PJ

