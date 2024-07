Oto najdroższy bramkarz świata. Kosztuje trzy razy więcej niż Lewandowski

Bohaterowie finałów Euro 2024? Niemal wszystkie tropy prowadzą do Hiszpanii i... wcale nie trzeba być członkiem "La Furia Roja". Wie o tym doskonale Giorgi Mamardaszwili, bramkarz reprezentacji Gruzji grający na co dzień w Valencia CF. Znakomity występ 23-latka w kontynentalnym czempionacie sprawił, że jego rynkowa wartość wzrosła o 10 mln euro. To oznacza, że - obok Portugalczyka Diogo Costy - jest obecnie najwartościowszym golkiperem świata.