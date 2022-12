Oto najbardziej wartościowi piłkarze świata. Co za niespodzianka!

Courtois nadal w cenie. Martinez ma problem

Nie dziwi, że im bliżej linii ataku, tym piłkarze drożsi. Uzasadnienie poszczególnych nazwisk? Na mundialu objawił się tylko jeden nadzwyczajny bramkarz - Emiliano Martinez z Argentyny , ale w związku z jego kontrowersyjnym - delikatnie mówiąc - zachowaniem w trakcie finału, jego wartość rynkowa nie jest tak wysoka jak można by się spodziewać. Nie chcą go w klubie gdzie gra czyli w Aston Villi. Thibaut Courtois podczas mistrzostw nie zawiódł, choć jego reprezentacja nie wyszła z grupy. Jej słabość nie leży jednak w grze bramkarza Realu , który miał w Katarze kilka wręcz wybitnych interwencji.

Gvardiola chciałby każdy

Chorwat Josko Gvardiol, obrońca Lipska to jedno z objawień mundialu. Spisywał się świetnie, był bardzo trudny do przejścia, jego interwencje były wyjątkowo skuteczne. Ma ledwie 20 lat, a można powiedzieć, że już jest wodzem chorwackiej defensywy, jego wartość w zestawieniu wzrosła więc o 15 mln euro. Jest na celowniku wielu gigantów. Podobno najbliżej jest Chelsea... Portugalczyk Ruben Dias mimo braku osobistej satysfakcji w Katarze, jego drużyna odpadła przecież z Marokiem, potwierdził wielka klasę, Manchester City jest zachwycone, że ma tego piłkarza. Zaskakuje za to miejsce w zestawieniu Matthijsa de Ligta. Obrońca Bayernu zaczynał na mundialu jako podstawowy obrońca w drużynie trenera Van Gaala, ale potem je stracił. Według portalu Transfermarkt jego klasa jest bezdyskusyjna.