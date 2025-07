Oto majątek Cezarego Kuleszy. Stworzył prawdziwe imperium. Wskoczył na listę "Forbesa"

Stało się to, co stać się musiało. W poniedziałek podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN odbyło się głosowanie na nowego prezesa związku. Z racji tego, że Cezary Kulesza nie miał żadnego kontrkandydata, potrzebował większości głosów, którą uzyskał bez najmniejszego problemu. Poparło go 98 ze 116 delegatów, dzięki czemu jego reelekcja stała się faktem.