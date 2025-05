- Jestem naprawdę szczęśliwy, że podpisałem nową umowę i mogę spędzić jeszcze więcej czasu w tym wspaniałym klubie. Manchester City to wyjątkowe miejsce, pełne fantastycznych ludzi i niesamowitych kibiców, co pomaga wydobyć z każdego to, co najlepsze - mówił 24-latek tuż po odnowieniu umowy. Zgodnie z doniesieniami angielskich mediów od zimy Haaland za grę w drużynie Pepa Guardioli inkasuje tygodniowo aż "prawie milion funtów przez kolejne dziewięć i pół roku" - podaje "Daily Mail".

