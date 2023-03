Tomasz Frankowski - były reprezentant Polski, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego - wystosował wraz z posłem Andrzejem Halickim pismo do prezydenta UEFA - Aleksandra Ceferina, apelując o wykluczenie reprezentacji Białorusi z eliminacji do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. Jako argumenty podano łamanie praw człowieka i wartości z którymi utożsamia się UEFA przez rządy Aleksandra Łukaszenki. Pod wnioskiem - którego pełną treść można przeczytać w mediach społecznościowych - podpisało się 104 posłów.