Do interesującej wymiany zdań doszło między ministrem edukacji z rządu Prawa i Sprawiedliwości Przemysławem Czarnkiem a byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem. Po tym, jak polityk w uszczypliwy sposób odniósł się do wypowiedzi Bońka, ten odpowiedział sławnym cytatem Juliana Tuwima z fraszki "Na pewnego endeka, co na mnie szczeka". Natychmiast stało się to hitem w mediach społecznościowych.