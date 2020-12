Ostatni taki błysk. Wspominamy dwumecz Wisły Kraków z Schalke

Zimą 2002 roku, gdy reprezentacja wciąż lizała rany po fatalnym występie w mistrzostwach świata i niedawnym upokorzeniu w meczu eliminacji mistrzostw Europy z Łotwą, nasza piłka klubowa przeżywała za sprawą Wisły Kraków swój wzlot. Najeżona gwiazdami ekipa wdarła się trzeciej rundy Pucharu UEFA, gdzie los skojarzył ją z Schalke Gelsenkirchen. Dwumecz z niemiecką drużyną przeszedł do historii a przez fanów i ekspertów z nostalgią wspominany jest do dziś. Przeżyjmy go więc raz jeszcze.

Wiślackie rozprężenie

Gdy jasnym stało się, że "Biała Gwiazda" w III rundzie Pucharu UEFA zmierzy się z niemieckim Schalke, niewielu było takich, którzy wierzyli w to, iż będzie w stanie sprawić niespodziankę i odprawić uznanego rywala. Owszem, kadrowych problemów nie było, w drużynie Kasperczaka panowało bardzo wysokie morale, lecz szkoleniowiec skarżył się, iż kłopotem jego zespołu są... skłonności do dekoncentracji. Nie pokazał tego ostatni sprawdzian zespołu przed pierwszym meczem z "Królewsko-Niebieskimi". Wisła gładko pokonała Lecha Poznań 3-2, rozstrzygając losy starcia już w pierwszej połowie po dwóch golach Marcina Kuźby i trafieniu Kalu Uche.

Zdjęcie Kalu Uche w wygranym meczu z Lechem / Tomasz Markowski / Newspix

Zawiedli liderzy



Piąty zespół poprzedniego sezonu Bundesligi już w pierwszej akcji meczu przy Reymonta pokazał, jak będzie groźny. Po serii szybkich podań na wolną pozycję wyszedł Boehme, który wykorzystał moment zawahania defensorów i oddał strzał, na szczęście - niecelny. Jakby w odpowiedzi, niespełna 180 sekund później pazur pokazali gospodarze: doskonałe, długie dogranie otrzymał Kuźba, który jednak zdecydował się na strzał z ostrego kąta zamiast podawać do lepiej ustawionego Żurawskiego. Spotkanie było bardzo otwarte, a groźnych sytuacji po obu stronach nie brakowało, ale to "Biała Gwiazda" objęła w tym meczu prowadzenie. Po dośrodkowaniu w pole karne niefortunnie interweniował Poulsen i choć Rost próbował przekonywać arbitrów, że zdołał wybić piłkę, nim ta przekroczyła linię, ci nie mieli żadnych wątpliwości. Do przerwy Wisła prowadziła 1-0 lecz wiadomym było, że po zmianie stron czeka ją nawalny wręcz atak rywali, którzy szykowali się do tego, by już w pierwszym spotkaniu przesądzić kwestię awansu.

