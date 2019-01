Dzisiaj w większości dużych lig piłkarskich zakończył się zimowy okres transferowy. Mimo że w trakcie sezonu nie dochodzi zbyt często do spektakularnych wzmocnień, to... ten rok zdaje się temu przeczyć. Najlepszym przykładem jest Krzysztof Piątek, nowy napastnik Milanu. Śledź na żywo w serwisie sport.interia.pl, jakie są najciekawsze transfery - nie tylko w ostatnim dniu - kto zmienia klub i za ile, ale też komu się nie udało ściągnąć wymarzonego zawodnika.

Na razie bank rozbiła Borussia Dortmund, która za Christiana Pulisica dostanie od Chelsea 64 miliony euro, a na dodatek Amerykanin zagra w jej barwach do końca sezonu. Przejście Krzysztofa Piątka z Genoa do Milanu, za 35 mln euro, jest czwartym transferem, na równi z Lucasem Paquetą, którego Milan sprowadził z Brazylii za identyczną kwotę.



Wyżej od Polaka wyceniony został Paulinho, za którego Barcelona dostanie od GZ Evergrande 42 mln euro.



Obłowili się też Rosjanie z Zenita Sankt Petersburg, którzy od PSG, za Argentyńczyka Leandro Paredesa, który w 15 meczach Premier Ligi strzelił ledwie trzy gole, zgarnęli 47 mln euro. Czy dzisiaj będziemy świadkami transakcji, która wprowadzi roszady w czołówce najdroższych piłkarzy tej zimy?

Godz. 23:30 Na ratunek beniaminkowi Premier League

Havard Nordtveit wzmocnił Fulham Londyn, które walczy o pozostanie w Premier League. Został wypożyczony z TSG 1899 Hoffenheim.



Godz. 22.40. Sam poprosił o zgodę na zmianę klubu

Shinji Kagawa do końca sezonu będzie grał w Besiktasie Stambuł. Japończyk sam poprosił władze Borussii Dortmund o zgodę na zmianę klubu.



Godz. 21.20. Reprezentant Polski wypożyczony

Reprezentant Polski Rafał Kurzawa został wypożyczony do końca sezonu z francuskiego Amiens SC do duńskiego FC Midtjylland.

Godz. 20.36 Trafił do Udinese

Środkowy obrońca Watford FC Ben Wilmot został wypożyczony do Udinese Calcio do końca sezonu. Piłkarzem klubu Serie A jest Łukasz Teodorczyk.



Godz. 20.09. Pereira zagra w Belgii

Joel Pereira, bramkarz Manchesteru United, został wypożyczony do końca sezonu do KV Kortrijk.

Godz. 20.00 Powrót "Robota"

Peter Crouch wraca na boiska Premier League. Już 38-letni napastnik trafił do Burnley FC ze Stoke City.

Godz. 20.09. Legia pozbyła się napastnika

Jose Kante został wypożyczony na pół roku z Legii Warszawa do drugoligowego hiszpańskiego zespołu Gimnastic de Tarragona S.A.E.

Godz. 19.39. Brazylijczyk w Barcelonie

Barcelona doszła do porozumienia z Atletico Mineiro w sprawie transferu Emersona. Brazylijczyk na Camp Nou trafi jednak dopiero 1 lipca. Tak samo jak pozyskany wcześniej Frenkie do Jong.



Godz. 19.36. Czteroipółletni kontrakt z "The Bhoys"

Marian Szwed podpisał czteroipółletni kontrakt z Celtikiem Glasgow. Skrzydłowy do zakończenia sezonu pozostanie jednak w Karpatach Lwów.



Godz. 19.31 Kolejny zawodnik trafił do Brighton

Jan Mlakar został zawodnikiem Brighton. Nie podano kwoty transferu. 20-letni napastnik do końca sezonu ma jednak pozostać w NK Maribor.



Godz. 19.21. Zmienił Anglię na Niemcy

Emile Smith-Rowe został wypożyczony do końca sezonu z Arsenalu Londyn do RB Lipsk.



Godz. 19.02. 19-latek w Brighton

Obrońca Tudor-Cristian Baluta podpisał trzyipółletni kontrakt z Brighton. 19-letni Rumun do końca sezonu pozostanie jednak na wypożyczeniu w swoim dotychczasowym klubie - Viitorulu Constanța.



Godz. 18.58. Roszada w Serie A

Luca Pellegrini został wypożyczony do końca sezonu z AS Roma do Cagliari. Lewy obrońca w bieżących rozgrywkach wystąpił w czterech meczach Serie A i dwóch Ligi Mistrzów.



Godz. 18.34. Z Anglii do Niemiec

Reece Oxford został wypożyczony z West Hamu United do Augsburga. Ostatni raz 20-letni obrońca wystąpił w barwach "Młotów" rok i dwa dni temu.



Godz. 18.21. Wymiana na linii Leicester City - AS Monaco

Youri Tielemans jest już w Leicester. Belgijski pomocnik ma trafić do ekipy "Lisów", a w drugą stronę, czyli do Monaco, pójdzie Adrien Silva.

Godz. 18.00 Koniec transferów w Niemczech

W Niemczech zakończyło się zimowe okienko transferowe, więc na pewno nie będzie, przynajmniej na razie przejścia Calluma Hudsona-Odoia z Chelsea Londyn do Bayernu Monachium.

Godz. 17.47. Mitroglou wypożyczony do 2020

Konstantinos Mitroglou przeszedł na zasadzie wypożyczenia z z Olympique'u Marsylia do Galatasarayu Stambuł, potwierdził turecki klub. Grecki napastnik ma zarobić do końca tego sezonu 1,5 mln euro, a 2,6 mln euro w następnym. Wypożyczenie obowiązuje do połowy 2020 roku.



Godz. 17.36. Z Champinship do Premier League

Leandro Bacuna został nowym piłkarzem Cardiff City. 27-latek może grac w pomocy, jak i obronie. Nie podano kwoty transferu, ale Reading ma zarobić około trzech milionów funtów. Cardiff zajmuje 18. miejsce w Premier League, natomiast Reading jest dopiero 22. w Championship.

Godz. 17.15. Śladami Piątka?

Filip Jagiełło, po pomyślnym przejściu testów medycznych, podpisał kontrakt z włoskim Genoa CFC. Klub wystąpił już o certyfikat 21-letniego pomocnika. Jagiełło ma spędzić rundę wiosenną w Zagłębiu Lubin.



Godz. 17.05. Polak zmienia klub

Dawid Kownacki został wypożyczony z Sampdorii Genua do Fortuny Duesseldorf. Niemiecki klub zagwarantował sobie opcję transferu definitywnego.

Godz. 17.00. Kamil Glik ma nowego kolegę

Skrzydłowy Tottenhamu Georges-Kevin N'Koudou został wypożyczony do AS Monaco do końca sezonu.

Godz. 16.30: Transferowy rekord Newcastle

Paragwajski pomocnik Miguel Almiron przeszedł z Atlanty do Newcastle United za 20 milionów funtów. To rekord transferowy "Srok". Na St. James' Park trafił także włoski obrońca Antonio Barreca, który został wypożyczony z AS Monaco.

Godz. 15.50: Z Buenos Aires do Celty Vigo

24-letni obrońca Boca Juniors Lucas Olaza będzie grał w hiszpańskiej Celcie Vigo, która z kolei wypożyczyła do holenderskiego Excelsioru Rotterdam niemieckiego napastnika Dennisa Eckherta.

Godz. 15.30: Guirassy w Amiens. Kurzawa w Danii?

Podczas gdy Rafał Kurzawa, który nie przebił się do pierwszego składu Amiens i może zostać wypożyczony do duńskiego Midtjylland, Serhou Guirassy będzie nowym zawodnikiem zespołu z Pikardii. Młody Francuz dotychczas był w niemieckiej Kolonii.

Godz. 15.10: Młody Brazylijczyk we Frankfurcie

Brazylijski obrońca Lucas Silva Melo, mający przydomek "Tuta" podpisał kontrakt z Eintrachtem Frankfurt do 2023 roku.

Godz. 14.40: Bruma przechodzi z Wolfsburga do Schalke

Holenderski obrońca Jeffrey Bruma został wypożyczony do Schalke. To będzie jego trzeci klub w Niemczech - po HSV i Wolfsburgu. Przypomnijmy, że 27-latek kiedyś był związany również z Chelsea, gdzie jednak nie zrobił kariery.

Godz. 14.10: Barreca z Monaco do Newcastle

Boczny obrońca Antonio Barreca, który zaledwie pół roku temu podpisał pięcioletni kontrakt z Monaco, nie spełnił oczekiwań i został wypożyczony do Newcastle z opcją pierwokupu. Zawodnik, który występował wcześniej w młodzieżowych reprezentacjach Włoch, zagrał w tym sezonie w siedmiu meczach Ligue1.

Godz. 13.40: Todibo w drodze do Barcelony

Barcelona i Toulouse doszły do porozumienia w sprawie transferu 19-letniego Jeana-Claira Todibo, który w mediach hiszpańskich był nazywany "nowym Varane’m". Dzisiaj utalentowany obrońca ma się zjawić w Barcelonie i jeśli nie dojdzie do niespodziewanego zwrotu akcji, będzie zawodnikiem katalońskiego klubu już teraz, a nie dopiero od przyszłego sezonu, jak wcześniej planowano.To by oznaczało, że w ekipie Barcelony będzie aż sześciu środkowych obrońców - Piqué, Lenglet, Umtiti, Vermaelen, Murillo i właśnie Todibo.

Godz. 13.25: Mitroglou w Galatasaray

Grecki napastnik Konstantinos Mitroglou został wypożyczony do końca sezonu 2019/20 z Olympique Marsylia do tureckiego Galatasaray. Grek nie sprawdził się w Marsylii, gdzie podstawowym napastnikiem ma być teraz Mario Balotelli, który przeniósł się tam z Nicei.

Godz. 13.10: Co wybierze Batshuayi - West Ham czy Betis?

Michy Batshuayi był kuszony przez Monaco jeszcze przed dwoma tygodniami, gdy pracował tam Thierry Henry, ale teraz "Guardian" informuje, że Chelsea doszła do porozumienia z West Hamem i Betisem Sewilla. Belg ma zdecydować, gdzie będzie grał w najbliższych miesiącach.

Godz. 12.50: Kolejny Argentyńczyk w PSG?

Podczas gdy coraz bardziej komplikuje się sprawa transferu Idrissy Gueye’a z Evertonu do PSG - choć paryżanie od dawna się o niego starają i Senegalczyk jest ponoć w czwartek we francuskiej stolicy - Washington Post twierdzi, że Francuzi złożyli ofertę amerykańskiemu klubowi DC United i chcą pozyskać 24-letniego Luciano Acostę. Argentyńczyk miał rano wsiąść do samolotu i wylecieć do Francji. Wartość transferu jest oceniana na 6-8,5 mln euro. Przypomnijmy, wcześniej ekipa Thomasa Tuchela, która bardzo potrzebuje graczy do środka pola, podpisała umowę z Leandro Paredesem z Zenita Sankt Petersburg za 47 mln euro. Z kolei brazylijski UOL Esporte donosi, że Paris Saint-Germain złożył też ofertę Chelsea i chce sprowadzić Williana. Za ok. 30 mln euro.



Godz. 12.46: Jonny Castro na stałe w Wolverhampton

Jonny Castro ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Wolverhampton, a dziś "Wilki" wykupiły bocznego obrońcę z Atletico Madryt za 20,5 mln euro.



Godz. 12.30: Nantes się wzmacnia

Valentin Eysseric, który spędził ostatnie miesiące we włoskiej Fiorentinie wraca do Francji. Zawodnik, który wcześniej występował w Monaco, Nicei oraz St Etienne, teraz spróbuje swoich sił w Nantes. Został wypożyczony na pół roku.

Godz. 12.15: Denis Suarez żegna się z Barceloną

"Jesteście wspaniali. Dzięki za wszystko i do zobaczenia wkrótce. Powodzenia. Força Barça!" napisał Denis Suarez, żegnając się z kolegami z Barcelony. Hiszpan przenosi się do Londynu przynajmniej na pół roku, bo na tyle został wypożyczony do Arsenalu. Londyński klub też już potwierdził nabycie nowego zawodnika.



Godz. 12.00: "Transfer" najbardziej oryginalny

Niezależnie od tego, jakie jeszcze zmiany nastąpią w ostatnim dniu, najbardziej oryginalny transfer ogłosił chilijski klub San Luis de Quillota, który anonsuje na swoim profilu na Facebooku, że zakupił z Holandii Van Der Pasto. W rzeczywistości chodzi o... sztuczną murawę, która - sprowadzona z Europy i mająca certyfikat FIFA - będzie położona na boisku treningowym.

Godz. 11.53: Monaco nie tylko kupuje

Coraz większy ruch transferowy w Monaco. Ale klub Kamila Glika nie tylko ściąga nowych zawodników, którzy mają pomóc w utrzymaniu w Ligue1 (Naldo, Fabregas, Gelson Martins, Ballo-Toure). Z Księstwem żegnają się inni - Pelé został wypożyczony do Nottingham Forrest, natomiast Youssef Ait Bennasser będzie grał w St Etienne.

Godz. 11.50: Nowy kolega Żurkowskiego

Szymon Żurkowski będzie miał nowego kolegę w Fiorentinie? 22-letni duński obrońca Jacob Rasmussen porozumiał się już z włoskim klubem, ale najprawdopodobniej podąży śladami Polakami, tzn. do końca sezonu będzie grał w obecnym klubie, Empoli.

Godz. 11.49: Fellaini na celowniku Chińczyków

Wszystko wskazuje na to, że Marouane Fellaini zagra w Chinach w drużynie Shandong Luneng, gdzie ma zarabiać 13 milionów euro. Belg jest już na miejscu.



