Dzisiaj w większości dużych lig piłkarskich kończy się zimowy okres transferowy. Mimo że w trakcie sezonu nie dochodzi zbyt często do spektakularnych wzmocnień, to... ten rok zdaje się temu przeczyć. Najlepszym przykładem jest Krzysztof Piątek, nowy napastnik Milanu. Śledź na żywo w serwisie sport.interia.pl, jakie są najciekawsze transfery - nie tylko w ostatnim dniu - kto zmienia klub i za ile, ale też komu się nie udało ściągnąć wymarzonego zawodnika.

Na razie bank rozbiła Borussia Dortmund, która za Christiana Pulisica dostanie od Chelsea 64 miliony euro, a na dodatek Amerykanin zagra w jej barwach do końca sezonu. Przejście Krzysztofa Piątka z Genoa do Milanu, za 35 mln euro, jest czwartym transferem, na równi z Lucasem Paquetą, którego Milan sprowadził z Brazylii za identyczną kwotę.



Wyżej od Polaka wyceniony został Paulinho, za którego Barcelona dostanie od GZ Evergrande 42 mln euro.



Obłowili się też Rosjanie z Zenita Sankt Petersburg, którzy od PSG, za Argentyńczyka Leandro Paredesa, który w 15 meczach Premier Ligi strzelił ledwie trzy gole, zgarnęli 47 mln euro. Czy dzisiaj będziemy świadkami transakcji, która wprowadzi roszady w czołówce najdroższych piłkarzy tej zimy?

Godz. 12.30: Nantes się wzmacnia

Valentin Eysseric, który spędził ostatnie miesiące we włoskiej Fiorentinie wraca do Francji. Zawodnik, który wcześniej występował w Monaco, Nicei oraz St Etienne, teraz spróbuje swoich sił w Nantes. Został wypożyczony na pół roku.

Godz. 12.15: Denis Suarez żegna się z Barceloną

"Jesteście wspaniali. Dzięki za wszystko i do zobaczenia wkrótce. Powodzenia. Força Barça!" napisał Denis Suarez, żegnając się z kolegami z Barcelony. Hiszpan przenosi się do Londynu przynajmniej na pół roku, bo na tyle został wypożyczony do Arsenalu.

Godz. 12.00: "Transfer" najbardziej oryginalny

Niezależnie od tego, jakie jeszcze zmiany nastąpią w ostatnim dniu, najbardziej oryginalny transfer ogłosił chilijski klub San Luis de Quillota, który anonsuje na swoim profilu na Facebooku, że zakupił z Holandii Van Der Pasto. W rzeczywistości chodzi o... sztuczną murawę, która - sprowadzona z Europy i mająca certyfikat FIFA - będzie położona na boisku treningowym.

Godz. 11.53: Monaco nie tylko kupuje

Coraz większy ruch transferowy w Monaco. Ale klub Kamila Glika nie tylko ściąga nowych zawodników, którzy mają pomóc w utrzymaniu w Ligue1 (Naldo, Fabregas, Gelson Martins, Ballo-Toure). Z Księstwem żegnają się inni - Pelé został wypożyczony do Nottingham Forrest, natomiast Youssef Ait Bennasser będzie grał w St Etienne.

Godz. 11.50: Nowy kolega Żurkowskiego

Szymon Żurkowski będzie miał nowego kolegę w Fiorentinie? 22-letni duński obrońca Jacob Rasmussen porozumiał się już z włoskim klubem, ale najprawdopodobniej podąży śladami Polakami, tzn. do końca sezonu będzie grał w obecnym klubie, Empoli.

Godz. 11.49: Fellaini na celowniku Chińczyków

Wszystko wskazuje na to, że Marouane Fellaini zagra w Chinach w drużynie Shandong Luneng, gdzie ma zarabiać 13 milionów euro. Belg jest już na miejscu.



Zdjęcie Marouane Fellaini już nie będzie "Czerwonym Diabłem" / AFP

