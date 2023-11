Oskarżyli go o ustawianie meczów. "To odbija się na mojej rodzinie"

Dawid Kubowicz przerywa milczenie. "Mam czyste sumienie"

Jak się okazuje, panowie do tej pory mierzą się w konsekwencjami decyzji podjętych przez ich pracodawców. W rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty" Dawid Kubowicz przyznał, że zabrakło mu słów, gdy klub oskarżył go o ustawianie spotkań.

Gdy to przeczytałem, ścięło mnie z nóg. W oświadczeniu zostało postawione oskarżenie o rzekome ustawianie meczów, co jest bezpodstawne. Z powodu tej insynuacji cały czas mam problemy. Mam czyste sumienie i nigdy w tego typu rzeczach nie uczestniczyłem. To dla mnie bardzo trudna psychicznie sytuacja, bo czytam te wpisy i muszę się bronić, tłumaczyć się z czegoś, czego nie zrobiłem

Piłkarz wyjawił, że w całej tej sytuacji ucierpiała także jego małżonka. "Na drugi dzień miałem straszne problemy w domu. Żona w swojej firmie pełni poważną funkcję i w pewnym stopniu odpowiada też za kodeks etyczny. Po insynuacjach, które pojawiły się w prasie, musiała tłumaczyć, że ona, jak i ja nie mamy z tym nic wspólnego. To było dla mnie bardzo trudne, bo wtedy zrozumiałem, że to odbija się też na mojej rodzinie. Dla mnie to jest krzywdzenie ludzi. W piłce występuje wiele sytuacji, które byłyby uznawane za mobbing, gdyby piłkarze posiadali z klubami umowę o pracę. Oni mi zrobili po prostu krzywdę. Mam kontrakt do czerwca i jak po tym wydźwięku mam sobie znaleźć klub, by dalej kontynuować karierę? Oni tą insynuacją praktycznie skasowali mnie w środowisku" - przyznał.