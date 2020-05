Testy na koronawirusa przeprowadzone w Besiktasie Stambuł dały aż osiem pozytywnych wyników. Jednym z zakażonych ma być właściciel klubu Ahmet Nur Cebi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radosław Gilewicz dla Interii: Piątek jest tak naprawdę dodatkiem. Wideo INTERIA.TV

- Osiem osób związanych z Besiktasem Stambuł uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował występujący w tureckiej ekstraklasie klub. Badanie, któremu poddano wszystkich piłkarzy oraz pracowników, wykonano w środę.

Reklama

Nie ujawniono nazwisk zakażonych piłkarzy, ale wiadomo, że pozytywny wynik otrzymał także właściciel klubu, 61-letni Ahmet Nur Cebi.



Besiktasowi nie pomogły nawet specjalne bramki do dezynfekcji, umieszczone na terenie klubu.

Rywalizację piłkarską w Turcji z powodu pandemii wstrzymano do odwołania 19 marca. Wstępnie jako datę wznowienia zmagań podawany jest 12 czerwca. Początkowo mecze mają odbywać się przy pustych trybunach. Sezon ma się zakończyć zgodnie z przewidywaniami 26 lipca.



Besiktas nie jest jedynym tureckim klubem dotkniętym koronawirusem. Niedawno o przypadkach zakażeń informowała także tamtejsza Kasimpasa SK.



W Turcji potwierdzono ok. 143 tysięcy przypadków zarażenia i ok. 4 tys. ofiar śmiertelnych.

Zdjęcie / AFP

WG