Osiem goli w meczu Barcelony z Arsenalem! Co za spektakl

Arsenal - Barcelona: Lewandowski otworzył konto strzeleckie

Na odpowiedź Arsenalu nie trzeba było długo czekać. Już w 13. minucie na tablicy wyników ponownie był remis. Fatalny błąd we własnej strefie obronnej popełnił Andreas Christensen, a bezlitośnie wykorzystał go Bukayo Saka. Anglik znalazł się oko w oko Marc-Andre ter Stegen i pewnie posłał piłkę do bramki. Dziewięć minut później skrzydłowy mógł mieć już na swoim koncie dublet. Piłkę zagrał w polu karnym ręką Ronald Araujo, a sędzia podyktował jedenastkę. Do jej wykonania podszedł Saka, ale nie trafił w ogóle w bramkę.